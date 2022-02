DIRETTA Juventus-Verona Streaming Live Alternativa a Rojadirecta ITA PirloTV, come vedere Gratis Online la partita di Serie A

DIRETTA Juventus-Verona Streaming Alternativa a Rojadirecta TV in italiano: tutte le informazioni su come vedere la partita di Torino su internet e in televisione, probabili formazioni, qualche dato statistico, le ultime notizie prima del fischio d’inizio.

Juventus-Verona si gioca oggi domenica 6 febbraio 2022 nel palcoscenico dell’Allianz Stadium di Torino. Il fischio d’inizio della partita valida per la 24a giornata, che sarà la 62esima in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20:45 ora italiana. Arbitro della partita il signor Luca Massimi della sezione di Termoli.

L’attesa per l’esordio di Vlahovic e Zakaria è terminata: i bianconeri di Allegri cercheranno un successo che le permetterebbe di accorciare sull’Inter, uscita sconfitta dal Derby contro il Milan, e fare il sorpasso sull’Atalanta, che ha perso in casa contro il Cagliari nella sfida delle 12:30.

Le probabili formazioni di Juventus-Verona

Questa sera, per esempio, dovrebbe andare in scena un tridente bianconero di grande fascino con Dybala, Morata e Vlahovic in campo dall’inizio. Il futuro inizia questa sera anche a centrocampo. La squalifica di Locatelli, uno che il futuro alla Juventus ce l’ha assicurato, non consente di vederlo al fianco di Zakaria, ma in compenso rimette in mezzo Arthur.

Nelle file del Verona dell’ex Igor Tudor, calciatore bianconero dal 1998 al 2007 e vice-Pirlo l’anno scorso, sarà assente Cholito Simeone, squalificato e bomber degli scaligeri con 12 centri stagionali. Al suo posto, come ricordato dalla Gazzetta dello Sport, giocherà quasi sicuramente Nikola Kalinic, il croato che ha segnato più reti in Serie A contro la Juventus, ovvero 4.

Juventus (4-3-3): Szczesny, Danilo, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Zakaria, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Pinsoglio, Perin, Rugani, Bonucci, Luca Pellegrini, McKennie, Aké, Cuadrado, Kaio Jorge, Kean. Indisponibili: Chiesa, Alex Sandro, Bernardeschi. Squalificati: Locatelli. Diffidati: Danilo, Bernardeschi.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Kalinic. Allenatore: Tudor. A disposizione in panchina: Pandur, A Berardi, Sutalo, Coppola, Depaoli, Bessa, Tameze, Cancellieri, Praszelik, Retsos, Lasagna. Indisponibili: Dawidowicz, Frabotta, Hongla. Squalificati: Simeone. Diffidati: Casale, Faraoni, Gunter, Veloso.

Arbitro: Massimi di Termoli. Assistenti: Cipressa e Fiore. IV uomo: Baroni. Var: Doveri. Avar: Di Vuolo.

Dove vedere Juventus-Verona in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Juventus-Verona da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per seguire Juventus-Verona basterà scaricare l’app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Sarà Ricky Buscaglia a raccontare Juventus-Verona su DAZN, con l’appoggio del commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Verona, Atalanta e Torino: riparte così la Serie A della Juventus. Un inizio di febbraio che metterà pressione nel senso più genuino del termine, viste le caratteristiche delle avversarie.

Juventus-Verona Streaming diverso da Rojadirecta Live

Per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) sarà disponibile Juventus-Verona streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

La Juventus nelle ultime 9 giornate di Serie A ha fatto registrare 6 vittorie e 3 pareggi. I bianconeri questo fine settimana ricevono un Verona che nella gara d’andata è riuscito ad imporsi per 2-1 al “Bentegodi”.

Juventus-Verona Streaming TV: Sky o Dazn? Dove vederla in alternativa a Rojadirecta in italiano

Non si può guardare Juventus-Verona Rojadirecta Online o Pirlot TV perchè questi siti web sono considerati illegali in Italia. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV. Ecco perchè non ci sono altre alternative per vedere Juventus-Verona streaming.