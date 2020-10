DIRETTA JUVENTUS VERONA Streaming Gratis Live, dove vedere Video Live Online invece di Rojadirecta

Juventus Verona streaming e diretta video a partire dalle ore 20:45 di oggi con i servizi digitali: su Sky o DAZN? Match valido per la 5a giornata di Serie A che si gioca all’Allianz Stadium di Torino. Escluse le prime quattro giornate di campionato, la Juventus non si presentava in un match di Serie A fuori dalle prime quattro posizioni in classifica da dicembre 2015 (in cui giocò contro la Fiorentina da quinta). Scopri dove vedere Juventus Verona streaming gratis.

Le formazioni che probabilmente vedremo in campo oggi:

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski; Dybala, Morata. Allenatore Pirlo. Squalificati: Chiesa. Indisponibili: Alex Sandro, Chiellini, CR7 Cristiano Ronaldo, De Ligt.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Empereur; Faraoni, Vieira, Ilic, Lazovic; Tameze, Zaccagni; Di Carmine.

Vedere Juventus Verona Streaming Gratis Link diverso da Rojadirecta.



Allenatore Juric. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Benassi, Cetin, Danzi, Dawidowicz, Gunter.

Juventus Verona in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Grazie a SkyGo (Link > https://skygo.sky.it) potrai vedere la diretta streaming video della partita via internet (gratis per gli abbonati). A pagamento per tutti con NowTV (Link > https://www.nowtv.it). Ulteriore alternativa per vedere Juventus Verona streaming quella estrema di Video YouTube e Facebook Live.