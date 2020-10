DIRETTA BENEVENTO NAPOLI Streaming Gratis alternativa a ROJADIRECTA, dove vedere Video Live Online

Benevento Napoli streaming e diretta video a partire dalle ore 15:00 di oggi con i servizi digitali: su Sky o DAZN? Derby campano valido per la 5a giornata di Serie A 2020-2021. L’unico precedente giocato al Vigorito in Serie A il 4 febbraio 2018 vide il successo del Napoli per 2-0. In generale gli azzurri sono imbattuti da 10 gare in Serie A nei Derby campani, avendo ottenuto 8 vittorie e 2 pareggi nel parziale, senza subire nemmeno un goal.. Scopri dove vedere Benevento Napoli streaming gratis.

Le formazioni che probabilmente vedremo in campo oggi:

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; Iago Falque, Caprari; Lapadula. Allenatore Pippo Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Barba, Moncini, Viola.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Bakayoko; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. Allenatore Gennaro Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Elmas, Zielinski.

Vedere Benevento Napoli Streaming Gratis Link diverso da Rojadirecta.



Benevento Napoli in video streaming online con il servizio a pagamento di DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Ulteriore alternativa per vedere Benevento Napoli streaming quella estrema di Video YouTube e Facebook Live.