Diretta JUVENTUS Crotone Streaming Alternativa a ROJADIRECTA TV: dove vederla con CR7 Ronaldo e Di Carmine

Tutto pronto per vedere Juventus Crotone streaming alternativo a Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis. Si gioca oggi lunedì 22 febbraio 2021 all’Allianz Stadium di Torino, con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane. I bianconeri di Andrea Pirlo, dopo il doppio ko tra campionato e Champions League (Napoli e Porto) ospitano i calabresi nel posticipo della 23a giornata di Serie A. Il Crotone può diventare la 78esima squadra contro cui CR7 Cristiano Ronaldo trova il gol nei cinque maggiori campionati europei (solo Zlatan Ibrahimovic con 79 ne conta di più dal 2000). Al momento, l’attaccante portoghese ha segnato a tutte le squadre affrontate in Serie A attualmente nella competizione (17/17).

Dove Vedere Juventus Crotone Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta



Juventus Crotone in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Pochi minuti dopo la fine della gara, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Juventus Crotone sarà disponibile alla visione in diretta streaming gratis online per gli abbonati grazie all’app di SkyGo (link skygo.sky.

it). Ricordiamo che la partita in, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web.

Ulteriore alternativa per vedere Juventus Crotone streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.

Juventus Crotone Formazioni: non solo FantaCalcio



JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey; Kulusevski, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: Rabiot. Indisponibili: Arthur, Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Bentancur.

CROTONE (4-3-1-2): Cordaz; Rispoli, Golemic, Magallan, Reca, Molina, Petriccione, Vulic; Messias; Ounas, Di Carmine. Allenatore Stroppa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Benali, Cuomo.