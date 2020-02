DIRETTA FIORENTINA MILAN Streaming Link: dove vedere il match, Sky o DAZN?

Fiorentina Milan live streaming gratis link con Sky (unica valida legale a Rojadirecta). Zlatan Ibrahimovic ha preso parte a 12 gol in 13 sfide di Serie A contro la Fiorentina (otto reti, quattro assist), meno solo rispetto al Palermo (13). Tuttavia solo due di queste partecipazioni sono arrivate con la maglia del Milan. Ante Rebic, che ha giocato le sue prime otto gare di Serie A con la Fiorentina, ha segnato cinque reti in sei presenze in campionato nel 2020, lo stesso rendimento di Krzysztof Piatek con la maglia del Milan dopo le sue prime sei presenze nella competizione lo scorso anno.

Alle 20:45 di oggi DAZN trasmetterà in diretta Fiorentina Milan streaming. Partita valida per la 25a giornata di Serie A di calcio. Grazie alle reti contro Atalanta (una) e Sampdoria (due) negli ultimi due turni di campionato, Federico Chiesa ha eguagliato il suo record di marcature in una singola stagione di Serie A (sei). L’attaccante della Fiorentina non è mai andato a segno in tre presenze consecutive nella competizione.

Vedere Fiorentina Milan Streaming Gratis Diretta TV differente da Rojadirecta.



Tra poco possiamo vedere Fiorentina Milan in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Alternativa per vedere Fiorentina Milan streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media internet.

Le probabili formazioni di Fiorentina Milan.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Duncan, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. Allenatore Iachini. Indisponibili: Ribery, Kouame. Squalificati: Badelj.

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Paquetá; Ibrahimovic, Rebic. Allenatore Pioli. Indisponibili: Duarte, Krunic, Biglia, Calhanoglu, Kjaer, Musacchio. Squalificati: nessuno.