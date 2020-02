DIRETTA SPAL JUVENTUS Streaming: dove vedere il match, Sky o DAZN?

Spal Juventus live streaming gratis link con Sky (unica valida legale a Rojadirecta). C’è curiosità di vedere se la Juventus di Sarri riuscirà finalemente a vincere fuori casa. Eh si, perchè La Juventus è uscita sconfitta da tre delle ultime cinque gare esterne di campionato (2V) e in particolare nelle due più recenti. L’ultima volta in cui i bianconeri hanno perso almeno tre trasferte di fila in Serie A è stata nell’aprile 2010, con Alberto Zaccheroni.

Alle 18 di oggi Sky trasmetterà in diretta Spal Juventus streaming. Partita valida per la 25a giornata di Serie A di calcio. Tutte le ultime cinque sfide tra prima e ultima in classifica all’inizio di una giornata di Serie A si sono concluse con il successo della capolista. L’ultima sconfitta della squadra al comando contro il fanalino di coda è stata proprio della Juventus, nel maggio 2016 contro il Verona, con i bianconeri però già campioni d’Italia.

Tra poco possiamo vedere Spal Juventus in diretta tv grazie ai canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite) anche in alta definizione HD. Sky mette a disposizione streaming calcio gratis per gli abbonat con l’app Sky Go.

Le probabili formazioni di Spal Juventus.

SPAL (4-3-3): Berisha; Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Reca; Castro, Valdifiori, Missiroli; Strefezza, Petagna, Di Francesco. Allenatore Di Biagio. Indisponibili: Cerri, Dabo, Vicari. Squalificati: nessuno.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri. Indisponibili: Demiral, Douglas Costa, Pjanic, Higuain. Squalificati: Bonucci.