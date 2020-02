DIRETTA BRESCIA-NAPOLI Streaming Gratis, dove vedere Video Live Online

Brescia Napoli streaming link e diretta video a partire dalle ore 20:45 di oggi con i servizi digitali: su Sky o DAZN? Match valido per la 25a giornata di Serie A. Lombardi a caccia di punti salvezza, partenopei che vogliono rilanciarsi in zona Europa League dopo aver battuto l’Inter in Coppa Italia e il Cagliari nell’ultimo turno di campionato. Scopri dove vedere Brescia Napoli streaming gratis link.

Il Brescia ha ottenuto appena due punti in Serie A nel 2020 (2N, 5P), solo il Tolosa (uno) ha fatto peggio nei cinque maggiori campionati europei nel nuovo anno. Il Napoli ha vinto tre delle quattro trasferte di Serie A con Gennaro Gattuso in panchina (1P), tante vittorie quante nelle precedenti 10 gare esterne con Carlo Ancelotti alla guida (4N, 3P).

Le formazioni che probabilmente vedremo in campo oggi:

Napoli (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Bjarnason; Balotelli, Donnarumma.

All. Lopez. Indisponibili: Torregrossa, Cistana, Romulo, Alfonso. Squalificati: Ayé.

Brescia (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso. Indisponibili: Malcuit, Younes, Hysaj, Koulibaly. Squalificati: nessuno.

Vedere Brescia Napoli Streaming Gratis Link diverso da Rojadirecta.



Brescia Napoli in diretta tv con Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Grazie a Sky Go potrai vedere la diretta streaming video della partita via internet (gratis per gli abbonati). Ulteriore alternativa per vedere Brescia Napoli streaming quella estrema di Video YouTube e Facebook Live.