DIRETTA BOLOGNA NAPOLI Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta, dove vedere Video Live Online

Bologna Napoli streaming e diretta video dalle 18: alternativa a Rojadirecta? Su Sky il match valido per la 7a giornata di Serie A 2020-2021. confronto numero 123 quello che giocheranno oggi le due squadre in Serie A allo stadio Dall’Ara di Bologna. Il bilancio è favorevole al Napoli in virtù dei 44 successi ottenuti a fronte delle 41 affermazioni del Bologna e dei 37 pareggi. Scopri dove vedere Bologna Napoli streaming gratis.

Le formazioni che probabilmente vedremo in campo oggi:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore Mihajlovic.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.

Vedere Bologna Napoli Streaming Gratis Link diverso da Rojadirecta.



Allenatore Gattuso.

Bologna Napoli in diretta tv con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Grazie a SkyGo (Link skygo.sky.it – gratis per gli abbonati) potrai vedere la diretta streaming video della partita via internet. A pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it). Ulteriore alternativa per vedere Bologna Napoli streaming quella estrema di Video YouTube e Facebook Live.