DIRETTA MILAN VERONA Streaming Gratis, dove vedere Online Video

Milan Verona streaming e diretta video dalle 20:45: come vederla al posto di Rojadirecta? Su Sky il match che chiude la 7a giornata di Serie A 2020-2021. Dopo la brutta sconfitta contro il Lille in Europa League, il Milan tornerà in campo a San Siro contro l’Hellas Verona per cercare di allungare la distanza in classifica dalla seconda. Scopri dove vedere Milan Verona streaming gratis.

Le formazioni che probabilmente vedremo in campo oggi:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. A disposizione: Tatarusanu, A.Donnarumma, Dalot, Duarte, Gabbia, Conti, Tonali, Castillejo, Hauge, Brahim Diaz, Krunic, Rebic. Allenatore Pioli.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Empereur; Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. A disposizione: Berardi, Pandur, Cetin, Amione, Udogie, Dawidowicz, Magnani, Colley, Di Carmine, Salcedo.

Allenatore Juric.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Vedere Milan Verona Streaming Gratis Link diverso da Rojadirecta.



Milan Verona in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Grazie a Sky Go (Link skygo.sky.it – gratis per gli abbonati) potrai vedere la diretta streaming video della partita via internet. A pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it). Ulteriore alternativa per vedere Milan Verona streaming quella estrema di Video YouTube e Facebook Live.