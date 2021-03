DIRETTA FIORENTINA MILAN Streaming Link Alternativa TV: dove vedere Ribery vs Ibrahimovic

Fiorentina Milan streaming gratis link con Sky (unica valida legale a Rojadirecta ITA e TarjetaRojaOnline). Tre delle ultime quattro sfide di Serie A tra Fiorentina e Milan al Franchi sono terminate in parità (un successo rossonero nel parziale): l’ultima vittoria casalinga della Viola risale all’agosto 2015 (2-0, reti di Marcos Alonso e Ilicic). Il Milan non è riuscito a segnare più di un gol in nessuna delle ultime sei trasferte di Serie A contro la Fiorentina. Si gioca per la 28a giornata di Serie A alle ore 18 italiane di oggi domenica 21 marzo 2021.

Le probabili formazioni di Fiorentina Milan.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Vlahovic, Ribery. Allenatore Prandelli. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Biraghi, Igor, Kokorin.

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Dalot, Tomori, Kjaer, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: Rebic. Indisponibili: Leao, Maldini, Mandzukic, Romagnoli, Calabria.