DIRETTA Fiorentina-Milan Streaming Live Alternativa a ROJADIRECTA TV, dove vederla Online Gratis

Si gioca a partire dalle ore 20:45 ITA di oggi sabato 20 novembre 2021 per la 13a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022: allo Stadio Franchi si sfidano la Fiorentina di Italiano e il Milan di Stefano Pioli. Si gioca dopo Lazio-Juventus delle ore 18. Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, il Milan di Stefano Pioli torna in campo domani, in casa della Fiorentina, con la voglia di tenersi stretto il primo posto in classifica, appaiato al Napoli.

Le formazioni di Fiorentina-Milan

Il tecnico Vincenzo Italiano deve inventarsi la difesa ( Milenkovic e Quarta sono squalificati e Nastasic è infortunato) e avrà Nico Gonzalez (l’unico tra i viola capace di saltare l’uomo) a mezzo servizio dopo il Covid.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Igor, Venuti, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara. A disposizione in panchina: Rosati, Frison, Terzic, Amrabat, Duncan, Maleh, Distefano, Sottil, Gonzalez, Munteanu, Cerofolini. Allenatore Italiano.

I rossoneri (imbattuti e al primo posto insieme al Napoli), pur senza Rebic e Tomori fanno paura per l’attacco molto forte e la capacità di subire pochi gol. Una squadra orchestrata dal tecnico Stefano Pioli che a Firenze ha lasciato ottimi ricordi dal punto di vista professionale e umano.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Romagnoli, Kjaer, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, B. Diaz, Leao; Ibrahimovic. A disposizione in panchina: Mirante, Desplanches, Gabbia, Ballo-Touré, Florenzi, Bennacer, Krunic, Bakayoko, Giroud, Messias, Pellegri. Allenatore Pioli.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Guardalinee: Tolfo e Vono. Quarto uomo: Piccinini. Var: Massa. Avar: Ranghetti.

Fiorentina-Milan da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Potete vedere la partita anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Cosa ne pensa Pioli su Giroud e Ibrahimovic: “La prima valutazione è la condizione, gioca chi sta meglio. Poi ovviamente scelgo in base anche agli avversari, cosa che faccio per ogni ruolo. Fino a ieri avevo due giocatori per ruolo, potevo chiudere gli occhi e scegliere, poi però si è fermato Rebic. In difesa ora Kalulu e Florenzi si giocano il posto”.

Fiorentina-Milan sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

Pioli (Milan): “Diffido delle squadre che sembrano in difficoltà. E’ successo anche a noi e abbiamo trovato più energie e più determinazione. La Fiorentina ha una forte identità, chi gioca sa sempre cosa fare: domani ci sarà un avversario molto difficile”.

