Lazio-Juventus Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Lazio-Juventus Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 18 ITA di oggi sabato 20 novembre 2021 per la 13a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022. Una partita qui allo Stadio Olimpico rappresenta la migliore occasione per dare la svolta, dato che la Lazio è una delle uniche due squadre dei cinque grandi campionati europei a non aver perso neanche una partita casalinga nel 2021. I padroni di casa puntano ora a vincere ‘a zero’ tre partite casalinghe consecutive di Serie A per la prima volta dall’ottobre 2015, ma dovrà cambiare la storia poiché non sono riusciti a mantenere la porta inviolata nelle ultime 16 partite casalinghe contro la Juventus in Serie A: la loro sequenza più lunga contro un’avversaria attualmente nella massima serie.

Le probabili formazioni di Lazio-Juventus

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. Allenatore Sarri. A disposizione: Strakosha, Adamonis, Patric, Vavro, S Radu, Akpa Akpro, Leiva, Basic, A Anderson, Raul Moro, Romero, Muriqi. Indisponibili: Immobile, Marusic. Squalificati: nessuno.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata. Allenatore Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, L Pellegrini, Ramsey, Bentancur, Arthur, Kulusevski, Kaio Jorge, Kean. Indisponibili: De Sciglio, Chiellini, Bernardeschi, Dybala. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Guardalinee: Becigli-Berti. Quarto uomo: Volpi. VAR: Maggioni. AVAR: Di Iorio.

Dove vedere Lazio-Juventus in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Lazio-Juventus da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per seguire la sfida dell’Allianz Stadium basterà scaricare l’app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Allegri (Juventus): “In questo momento bisogna solo fare e non pensare. Siamo indietro in classifica, le chiacchiere non servono assolutamente a niente. Dobbiamo solo cercare piano piano di migliorare nella fase offensiva e difensiva, oltre che in classifica. Fortunatamente col Chelsea ci giocheremo solo il primo posto perché siamo già qualificati”.

Lazio-Juventus Streaming diverso da Rojadirecta Live

Per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) sarà disponibile Lazio-Juventus in live streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook. Non ci sono altre alternative per vedere Lazio-Juventus streaming.