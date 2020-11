DIRETTA LAZIO JUVENTUS Streaming invece di Rojadirecta Gratis Live, dove vedere Video TV Online

Lazio Juventus streaming e diretta video a partire dalle ore 12:30 di oggi con i servizi digitali: su Sky o DAZN? Match valido per la 7a giornata di Serie A. Nella striscia record dei nove Scudetti di fila, ovvero a partire dal 2011/12, la Lazio è la squadra contro cui la Juventus ha registrato più clean sheet in Serie A: 11 su 18 match.

La Lazio ha subito almeno 12 gol nelle prime sei partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 1992/93 (14 in quel caso). Scopri dove vedere Lazio Juventus streaming gratis.

Le formazioni che probabilmente vedremo in campo oggi:

Lazio (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, S Bastoni; Bartolomei, Ricci, Pobega; Agudelo, Nzola, Gyasi. Allenatore Italiano. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Capradossi, Erlic, Galabinov, Mastinu, Mattiello, Ramos, Zoet, Sala.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Arthur, Bentancur, Chiesa; Paulo Dybala, Alvaro Morata. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: Nessuno.

Indisponibili: Alex Sandro, De Ligt, Chiellini.

Lazio Juventus in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN.

Dopo una serie di ben 14 gare interne senza vittoria (3N, 11P) contro la Juventus in campionato, la Lazio ha ottenuto il successo in quella più recente; i biancocelesti non ottengono due vittorie casalinghe di fila contro i bianconeri in Serie A dal 2001.

