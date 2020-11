DIRETTA RIJEKA NAPOLI Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta, dove vedere Video Live Online

Rijeka Napoli streaming e diretta video a partire dalle ore 18:55 di oggi con i servizi digitali: su Sky o TV8? 3a giornata del Gruppo F dell’Europa League. I partenopei hanno 3 punti in classifica, frutto di una sconfitta contro l’AZ Alkmaar e di un successo sulla Real Sociedad. I croati hanno invece perso entrambe le gare con gli spagnoli e gli olandesi. Scopri dove vedere Rijeka Napoli streaming gratis.

Le formazioni che probabilmente vedremo oggi in campo allo Stadio Rujevica di Rijeka/Fiume:

Rijeka (5-4-1): Nevistic; Tomecak, Galovic, Velkovski, Escoval, Stefulj; Menalo, Pavicic, Andrijasevic, Loncar; Kulenovic.

Allenatore Simon Rozman.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Politano, Lobotka, Lozano; Petagna. Allenatore Gennaro Gattuso.

Vedere Rijeka Napoli Streaming Gratis Link diverso da Rojadirecta.



Rijeka Napoli in video streaming online con Sky Sport Collection (numero 205 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di Sky Go (link skygo.sky.it), disponibile su dispositivi portatili come pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it).