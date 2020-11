DIRETTA Ferencvaros JUVENTUS Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta, dove vederla da Budapest

Ferencvaros Juventus streaming e diretta video a partire dalle ore 21 ITA di oggi 4-11-2020 con i servizi digitali: su Sky o DAZN? Match valido per la 3a giornata del Gruppo G della Fase a Gironi di Champions League, nuova edizione 2020-2021. Cristiano Ronaldo, torna in Champions dopo aver saltato due incontri per essere risultato positivo al coronavirus. Il Ferencváros potrebbe essere la 34esima vittima di Cristiano Ronaldo in Champions League. Solo Lionel Messi (36) gli è davanti in questa classifica. Alvaro Morata è al momento il miglior marcatore dei bianconeri nel torneo con 2 goal all’attivo. Scopri dove vedere Ferencvaros Juventus streaming gratis.

Le formazioni che probabilmente vedremo in campo oggi:

Ferencvaros (4-3-3): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Buyalskyi, Sydorchuk, Shaparenko; Rodrigues, Supryaga, De Pena. Allenatore Lucescu.

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Ramsey; Kulusevski, Morata.

Vedere Ferencvaros Juventus Streaming



Allenatore Andrea Pirlo.

Ferencvaros Juventus in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Grazie a Sky Go (link skygo.sky.it) che è gratis per gli abbonati, oppure a pagamento per tutti con Now Tv (linkwww.nowtv.it), potrai vedere la diretta streaming video della partita via internet (gratis per gli abbonati).

Ulteriore alternativa per vedere Ferencvaros Juventus streaming quella estrema di Video YouTube e Facebook Live. La partita non sarà disponibile in chiaro su Canale 5 (Mediaset) e quindi neanche lo streaming gratis online con MediasetPlay.