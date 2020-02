DIRETTA ROMA LECCE Streaming Gratis, dove vedere Video Live Online

Roma Lecce streaming e diretta video a partire dalle ore 18:00 di oggi con i servizi digitali: su Sky o DAZN? Match valido per la 25a giornata di Serie A. Nelle ultime 4 partite con il Lecce la Roma ha ottenuto 4 successi, incluso quello per 1-0 nella partita di andata. Le due squadre attraversano un momento opposto: negativo la Roma, reduce da 3 sconfitte di fila dopo il pareggio nel derby con la Lazio, positivo i salentini, che hanno ottenuto 3 vittorie consecutive dopo la sconfitta con il Verona. Scopri dove vedere Roma Lecce streaming gratis.

Le formazioni che probabilmente vedremo in campo oggi:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini, Carles Perez; Dzeko.

Allenatore Fonseca. Indisponibili: Zappacosta, Zaniolo, Diawara, Pastore. Squalificati: nessuno.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Rispoli; Majer, Barak, Deiola; Mancosu; Mancosu, Shakov; Lapadula. Allenatore Liverani. Indisponibili: Falco, Babacar, Farias, Rispoli. Squalificati: nessuno.

Vedere Roma Lecce Streaming Gratis Link diverso da Rojadirecta.



Roma Lecce in diretta tv con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251). Grazie a Sky Go potrai vedere la diretta streaming video della partita via internet (gratis per gli abbonati). Ulteriore alternativa per vedere Roma Lecce streaming quella estrema di Video YouTube e Facebook Live.