Come superare la prova costume con un approccio positivo

Per molti, l’estate non è solo sinonimo di spiaggia, relax e vacanze. Spesso, con l’arrivo della bella stagione, arriva anche la paura di non essere sufficientemente in forma per la prova costume, un timore che può trasformarsi in frustrazione e, nei casi più gravi, addirittura ansia e depressione. Per evitare che il Bikini, da simbolo dell’emancipazione femminile, diventi una trappola per l’autostima delle donne, la psicologa Claudia Campisi offre alcuni consigli per adottare un approccio più positivo e accogliente nei confronti del proprio corpo che tenga conto delle cause profonde di questo disagio.

La scarsa consapevolezza di sé e la pressione sociale sono alcune delle cause di un rapporto poco edificante con il proprio corpo. Le donne spesso si sottopongono a diete ed esercizi fisici per arrivare all’estate, ma ciò aumenta solo il senso di insoddisfazione e ansia nel confronto con la bilancia o lo specchio, o con l’esposizione in abiti succinti. Questi sintomi sono segnali di un disagio più profondo, che in alcuni casi può diventare un vero e proprio disturbo psicologico.

La scarsa consapevolezza di sé e l’insicurezza, unite al confronto con modelli irrealistici proposti dalla pubblicità, i media e i social network, sono tra le cause di un rapporto poco positivo con il proprio corpo. Per superare la prova costume con la mente, la psicologa consiglia di praticare un “self talk” e dedicarsi del tempo e delle attenzioni per prendersi cura della propria autostima. Ridurre il tempo trascorso sui social network permette di evitare di esporsi costantemente a stimoli stressanti. Inoltre, prendersi cura di sé significa anche rendersi conto delle proprie potenzialità e del valore intrinseco del proprio corpo, praticando uno sport o un’arte performativa che permetta di esprimere le proprie capacità e migliorare la connessione tra corpo e mente.