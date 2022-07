Preparati all’estate su Tinder: come avere un profilo perfetto in 5 mosse!

Tra concerti e party estivi, Tinder rivela come farsi notare tra la folla e prepararsi a una nuova stagione di appuntamenti… scottanti!

L’estate è finalmente arrivata e siamo prontə per una nuova stagione di incontri… scottanti! Tra concerti in spiaggia e party estivi, i single non stanno più nella pelle e vogliono uscire, godersi l’estate e fare nuove conoscenze.

Con l’arrivo del caldo, molte persone desiderano riprendere a uscire e dare il via ad una nuova ed entusiasmante stagione di appuntamenti. Nonostante l’aumento delle temperature, c’è chi preferisce comunque affidarsi alle app di incontri per cercare qualcuno con cui condividere le avventure estive: per il 75% dei single, infatti, conoscere qualcuno online prima di incontrarsi di persona aiuta ad alleggerire un po’ il peso sociale di fare una buona prima impressione.

Per ottenere il massimo da quest’estate, e non lasciarsi sfuggire nessuna buona occasione, ecco i consigli di Tinder per rispolverare il profilo e lasciarti alle spalle il letargo invernale!

Aggiorna le tue foto in Tinder

Quale modo migliore di dare il via a una nuova stagione di appuntamenti, se non aggiornando il proprio profilo con nuove foto. Le foto dovrebbero raccontare qualcosa di te e delle tue passioni, quindi ricordati di variare un po’ e non mettere solo la classica foto in posa!

Cinque foto dovrebbero bastare, l’importante è che guardandole il tuo Match possa capire subito che tipə sei. Evita quindi foto di gruppo, non sono necessarie: okay che hai tanti amici, ma ricorda che su Tinder la vera star sei tu!

Racconta i tuoi interessi su Tinder

Aggiungere interessi al tuo profilo è un modo semplice e intelligente per raccontare qualcosa di più su di te, ma soprattutto per rompere il ghiaccio e superare l’imbarazzante momento del “ciao, come va?”.

Sei appassionatə di sport? Fallo sapere agli altri membri di Tinder, aggiungendo al tuo profilo interessi come “Calcio”, “Pallacanestro” o “Palestra”. E se sei alla ricerca di qualcunə che condivida le tue stesse passioni, visita la sezione Explore su Tinder per trovare il Match perfetto con le giuste vibes.

Sii te stesso/a in Tinder

Ti bastano pochi semplici passi e qualche selfie al volo per ottenere la tua spunta blu e far sapere a tutti che sei una persona vera! I membri che verificano il proprio profilo hanno maggiori probabilità di ottenere un Match perché risultano più affidabili e ricevono più like, quindi esattamente cosa stai aspettando? E non dimenticarti di cercare anche la spunta blu nei profili che ti piacciono!

Tinder: Lascia che la musica ti mostri la via!

Si dice sempre che un’immagine vale più di mille parole… e lo stesso vale anche per la musica! Tra gli iscritti a Tinder in Italia e nel mondo, la musica risulta essere l’interesse più diffuso. Imposta quindi la tua canzone preferita come Spotify Anthem del profilo e mostra ai potenziali Match cosa ti piace ascoltare.

Ricorda di cambiare l’Anthem ogni volta che ti viene voglia di ascoltare nuove canzoni, in modo da far risultare il tuo profilo più vivo e attuale. Già il 40% di membri di Tinder in tutto il mondo ha già aggiunto un brano sul proprio profilo, riscontrando un aumento dei Match di quasi il 10%.

Tra le canzoni più amate su Tinder in Italia in questo momento ci sono: As It Was di Harry Styles, First Class di Jack Harlow e Heat Waves di Glass Animals!

Non essere timido/a nella tua bio!

Avere una bella bio è più importante che mai: presentandoti al meglio nel tuo profilo puoi mostrare a crush chi sei davvero e cosa stai cercando. Secondo un sondaggio, l’autenticità e l’onestà sono le caratteristiche più apprezzate dai membri di Tinder e quasi la metà (48%) dei giovani tra i 18 e i 25 anni su Tinder è alla ricerca di una persona autentica, che sia se stessa a tutti gli effetti.

Un profilo ricco di dettagli ti aiuterà ad avere più Match e iniziare conversazioni più autentiche su argomenti che ti interessano davvero. Quindi cosa aspetti? Esci dal letargo invernale e preparati a un’estate scintillante con il tuo profilo Tinder da urlo!