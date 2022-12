Argentina-Francia Streaming Gratis alternativa Live: guardala su RaiPlay e Diretta Rai 1

Argentina-Francia streaming alternative e opzioni differenti a Rojadirecta TV. Finalissima del mondiale di calcio 2022: si giocherà oggi domenica 18 dicembre 2022 alle ore 16:00 italiane al Lusail Iconic Stadium di Lusail. Riscuirà l’Albiceleste a portare a casa il terzo titolo mondiale? Riuscirà la Francia a bissare la vittoria di 4 anni fa e riaffermarsi Campione del Mondo per la terza volta? Scopriamo insieme dove faranno vedere Argentina-Francia streaming gratis e tv.

Le probabili formazioni di Argentina-Francia streaming

ARGENTINA (5-3-2): Dibu Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Lisandro Martinez, Acuna; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Leo Messi, Julian Alvarez. CT Lionel Scaloni.

A disposizione in panchina: Armani, Rulli, Thiago, Almada, Correa, Di Maria, Dybala, Foyth, Lautaro Martinez, Montiel, Palacios, Papu Gomez, Paredes, Pezzella, Gudo Rodriguez, Tagliafico.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundè, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Thuram; Mbappé. CT Didier Deschamps.

A disposizione: Mandanda, Areola, Disasi, Konaté, Pavard, Saliba, Fofana, Camavinga, Veretout, Guendouzi, Coman, Kolo Muani, Giroud.

Arbitro: Szymon Marciniak (41 anni, Polonia). Guardalinee: Sokolnicki e Listkiewicz. IV Uomo: Elfath (Stati Uniti). VAR: Kwiatkowski. Assistente VAR: Soto.

Argentina-Francia in TV su Rai 1



Argentina-Francia in tv in chiaro con Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) al numero 1 del digitale terrestre. Fischio d’inizio alle ore 16:00 di oggi domenica 18 dicembre 2022. Telecronaca di Alberto Rimedio e commento di Antonio Di Gennaro.

Argentina-Francia Streaming Gratis con Rai Play invece di Rojadirecta Online



Argentina-Francia streaming con il servizio gratis di Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Il pre-partita di Argentina-Francia live su TuttoSport inizia 60 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.

Argentina-Francia Streaming link alternativa a Roja directa Live

Ricordiamo che la partita Argentina-Francia streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN. Sul sito di Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Ulteriore alternativa per vedere Argentina-Francia streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.