SuperEnalotto e Lotto, in Campania vincite per oltre 34mila euro

NAPOLI – Il Lotto premia la Campania con vincite per oltre 34mila euro: come riporta Agipronews, ad Acerra è stata centrata una vincita da 12450 euro, a Napoli una da 12mila euro e a Pozzuoli (NA) una da 9750. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre un miliardo dall’inizio dell’anno.

SuperEnalotto, Campania a segno: a Castellammare di Stabia centrato un “5” da 33 mila euro

NAPOLI – La Campania si conferma protagonista al SuperEnalotto: nel concorso del 17 dicembre, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 33.685,63 euro. La giocata vincente è stata convalidata nella tabaccheria di via Giuseppe Cosenza 30 a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli.

Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 242,5 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Campania il “6” manca dal 30 dicembre 2014 quando a Castellammare di Stabia furono vinti 18 milioni di euro.