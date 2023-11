Come vedere Salisburgo-Inter Streaming su Amazon Prime Video in esclusiva

CALCIO STREAMING – L’Inter di Simone Inzaghi affronterà il Salisburgo austriaco mercoledì 8 novembre alle 21:00 italiane, in una partita di ritorno di Champions League che sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su Amazon Prime Video

Come vedere Salisburgo-Inter streaming e highlights

disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console. Per gli uomini di Inzaghi c’è la possibilità di accedere tra le migliori sedici d’Europa con due giornate d’anticipo rispetto al termine della fase a gironi. Infatti, con un successo, sarebbe aritmetico

Saranno presenti diversi ospiti in diretta Salisburgo-Inter dallo stadio e la telecronaca sarà curata da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Gli highlights di tutte le partite della quarta giornata di UEFA Champions League saranno disponibili on demand su Amazon Prime Video. Inoltre, la funzione X Ray permetterà agli appassionati di accedere a statistiche e momenti chiave del match. Sarà possibile rivedere gli highlights delle partite anche tramite Alexa e i momenti migliori saranno disponibili post partita. I clienti Prime in Italia potranno vedere Salisburgo-Inter streaming tramite l’app di Prime Video su diversi dispositivi.