Hockey: muore ferito alla gola dalla lama del pattino

TRAGEDIA SPORT – Durante una partita di hockey su ghiaccio in Inghilterra, un giocatore americano di 29 anni di nome Adam Johnson è morto dopo essere stato

La nota ufficiale dei Nottingham Panthers

ferito alla gola dalladi un avversario. L’incidente, avvenuto durante un contrasto aereo nel quindicesimo minuto del secondo tempo, ha portato alla morte del giocatore.

“I Nottingham Panthers sono davvero devastati nell’annunciare che Adam Johnson è tragicamente scomparso a seguito di uno strano incidente avvenuto ieri sera alla partita di Sheffield. I Panthers vorrebbero inviare i nostri pensieri e le nostre condoglianze alla famiglia di Adam, alla sua compagna e a tutti i suoi amici in questo momento estremamente difficile. Tutti nel club, compresi i giocatori, lo staff, la dirigenza e la proprietà, hanno il cuore spezzato alla notizia della scomparsa di Adam. Adam, il nostro numero 47, non è stato solo un eccezionale giocatore di hockey su ghiaccio, ma anche un grande compagno di squadra e una persona incredibile con tutta la vita davanti. Ci mancherà moltissimo, il Club non lo dimenticherà mai. Riposa in pace Adam”.