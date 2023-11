Presidenziali USA: Trump supera Biden nei sondaggi in vista delle Elezioni del 2024

Un sondaggio della CNN mostra che un’eventuale rivincita tra Trump e Biden vedrebbe Trump come vincitore. Tuttavia, Trump sta affrontando la percezione di un peggioramento delle condizioni di vita nel Paese e sta perdendo supporto tra alcune fasce di elettorato. Inoltre, c’è un crescente senso di sfiducia nella sua capacità di svolgere il ruolo di presidente.

L’ex presidente repubblicano Donald Trump (2017-2021) supera l’attuale presidente degli Stati Uniti, il democratico Joe Biden, nei sondaggi di diversi stati chiave e un anno prima delle elezioni presidenziali, ha indicato domenica il quotidiano The New York Times (05/11/2023 ).

Sondaggi USA: Trump in vantaggio su Biden nei principali stati, preoccupazioni per il presidente in carica

York Times. Il calo principale del sostegno a Biden si registra tra le minoranze e i giovani.

I sondaggi mostrano che Trump, il favorito del suo partito, guida Biden in Nevada, Georgia, Arizona, Michigan e Pennsylvania, e il democratico vince di poco in Wisconsin. Sono tutti stati “cerniera” (che oscillano tra i due schieramenti) in cui il democratico ha vinto le ultime elezioni.

Anche se manca un anno alle elezioni e potrebbero esserci eventi che cambiano lo scenario, questi sondaggi riflettono i dubbi degli elettori sull’attuale presidente, soprattutto a causa della sua età avanzata (anche se ha solo 3 anni più di Trump) e l’insoddisfazione per la sua gestione dell’economia. D’altro canto, evidenziano anche come il complicato futuro giudiziario di Trump non sembri intaccare la sua popolarità.

Mesi prima delle primarie USA



I sondaggi sono stati condotti telefonicamente tra 3662 elettori registrati tra il 22 ottobre e il 3 novembre. Sebbene i suoi risultati debbano essere considerati con cautela, poiché il suo margine di errore è compreso tra 4,4 e 4,8 punti percentuali, la verità è che la tendenza generale non è a favore di Biden.

Ad esempio, il 67% ritiene che il Paese stia andando nella direzione sbagliata, il 59% disapprova il modo in cui il leader democratico porta avanti la sua posizione e il 71% è d’accordo con l’idea che a 80 anni “è troppo vecchio per essere un presidente efficace“. Biden sta perdendo terreno anche in categorie che si erano pronunciate chiaramente a suo favore nel 2020, come i giovani e le comunità ispaniche e afroamericane.

Il 15 gennaio i repubblicani in Iowa e il 3 febbraio i democratici nella Carolina del Sud avviano le primarie che costituiranno il segnale di partenza per una serie di caucus e primarie con date chiave come il 5 marzo, il Super Tuesday, fino al il Partito Repubblicano terrà la sua convention il 15 luglio per ufficializzare il suo candidato. Il 19 agosto i democratici faranno lo stesso.