Prime Video svela la prima immagine di “Citadel: Diana”, con Matilda De Angelis

Prime Video ha rivelato il titolo del prossimo capitolo dello Spyverse di Citadel, Citadel: Diana, che sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2024. Nel frattempo, la prima stagione di Citadel, con Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, è disponibile in streaming su Prime Video. La serie nello Spyverse del franchise globale conclude la sua prima stagione con grandi colpi di scena e rivelazioni avvincenti.

Citadel: Diana è stata creata, prodotta e girata in Italia con Matilda De Angelis come protagonista. Il franchise globale della serie tv streaming Citadel si espanderà con storie interconnesse in ogni serie, creata, prodotta e girata localmente in tutto il mondo.