Prime Video: Citadel rinnovata per la 2a stagione con Cast Stellare

La serie di successo globale di Prime Video, Citadel, è stata rinnovata per una seconda stagione con il regista Joe Russo e lo showrunner David Weil. La serie, interpretata da Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas, Lesley Manville e Stanley Tucci, è il secondo nuovo spettacolo originale più visto al di fuori degli Stati Uniti ed è stata un successo in tutto il mondo.

Tutti gli episodi della prima stagione saranno disponibili per i clienti Prime Video dal 26 maggio. Inoltre, il primo episodio sarà disponibile gratuitamente per i non abbonati in oltre 240 Paesi e territori dal 26 al 28 maggio.

La serie tv streaming segue la missione degli agenti scelti Mason Kane e Nadia Sinh per fermare la potente associazione Manticore. Citadel è il debutto di un franchise globale epocale, con altre serie già in produzione in Italia e India.

