“Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere” è record su Prime Video

Gli otto episodi della prima stagione de “Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere” sono ora disponibili in esclusiva su Prime Video in più di 240 Paesi e territori. La serie vista da oltre 100 milioni di persone in tutto il mondo, successo globale senza precedenti divenuta la serie Original di Prime Video di maggior successo in ogni territorio alla sua prima stagione.

I tre attori Ciarán Hinds, Rory Kinnear e Tanya Moodie si sono uniti al cast della seconda stagione della serie “Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere”, attualmente in produzione nel Regno Unito. Hinds è noto per i suoi ruoli in “Il trono di spade” e “Roma” e ha recitato in film come “Munich” e “Silence”, mentre Kinnear è conosciuto per il suo lavoro nei film di James Bond e per il suo lavoro teatrale, per cui ha vinto diversi premi. Moodie, invece, ha vinto il premio Breakthrough della Royal Television Society e ha recitato in numerose serie TV come “Sherlock”. La serie “Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere” è stata un successo globale senza precedenti con oltre 100 milioni di spettatori in tutto il mondo nella prima stagione.