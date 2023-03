Colliri contenenti batterio mortale ritirati dal mercato USA

Negli Stati Uniti i colliri “Artificial Tears Lubricant Eye Drops”, prodotte da EzriCare e Delsam Pharma, sono stati richiamati a causa di un raro batterio, il “pseudomonas aeruginosa“, che ha causato diverse infezioni negli occhi di alcuni pazienti. Alcuni di loro hanno addirittura perso la vista e una persona è morta. Attualmente sono stati identificati 68 pazienti in 16 stati diversi.

La Food and Drug Administration e il CDC statunitensi hanno esortato i consumatori a smettere di utilizzare i prodotti richiamati. L’utilizzo corretto dei colliri è molto importante per prevenire possibili infezioni oculari, come lavarsi le mani prima di toccare il flacone o l’occhio, evitare di toccare la punta del flacone con le ciglia e la pelle e non usare colliri scaduti.