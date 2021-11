GP Brasile Streaming Alternativa TV Formula 1 2021, dove vedere Partenza Gara Ferrari con Leclerc

GP Brasile Streaming Alternativa a Rojadirecta. La Formula 1 2021 continua il suo tour transatlantico, il primo dalla pandemia di coronavirus, e si dirige in Brasile. Il circuito di Interlagos attende con impazienza l’arrivo del Grande Circo per ospitare il secondo round di questa tripletta estrema e affrontare senza sosta la diciannovesima gara della stagione. Dopo una strategia perfetta in Messico, Max Verstappen arriva a San Paolo come leader della Coppa del Mondo, aumentando di 19 punti il ​​suo vantaggio con Lewis Hamilton dopo aver aggiunto la sua nona vittoria della stagione.

Valtteri Bottas ha conquistato la vittoria nella terza gara della sprint stagionale disputata al GP di San Paolo, il finlandese ha preso tutti e tre i punti e ne ha rubato uno a Verstappen che era secondo. La Ferrari di Carlo Sainz è arrivata terza con un’ottima partenza mentre Hamilton è rimontato dall’ultimo al quinto. L’altra rossa di Leclerc ha faticato chiudendo al 7° posto, quarta fila in griglia di partenza. Fernando Alonso parte 12° nella gara di domenica.

Dove vedere GP Brasile Streaming alternativa a Rojadirecta Formula 1 2021 e diretta tv

Tutto da vedere in diretta streaming (non è necessaria Rojadirecta) la partenza gara (ore 18:00 di oggi domenica 14 novembre) del Gp Brasile di Formula 1 dal circuito di Interlagos, sui canali digitali di Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201). Video streaming gratis (per gli abbonati) della corsa su Sky Go. A pagamento su Now con i vostri smartphone, tablet e pc.