DIRETTA JUVENTUS-NANTES Streaming TV Alternativa Live, dove vederla Gratis Online

DIRETTA Juventus-Nantes Streaming Live alternativa a Roja Directa. Si gioca a partire dalle ore 21:00 italiane di oggi giovedì 16 febbraio 2023 come partita d’andata dei playoff di UEFA Europa League. Questa sera si gioca all’Allianz Stadium di Torino, la gara di ritorno il 23 febbraio allo Stadio Stade de la Beaujoire – Louis Fonteneau (Nantes). Il Nantes ha perso l’unico precedente in trasferta contro la Juventus, per 2-0 al Delle Alpi nell’aprile 1996, a segno Gianluca Vialli e Vladimir Jugović. A seguire formazioni e dove vedere la partita streaming e tv.

Le formazioni di Juventus-Nantes

con Arkadiusz Milik infortunato, la Juventus spera che Dušan Vlahović riesca a segnare, dato che non ha perso nessuna delle sette partite stagionali in cui è riuscito a segnare (6 vittorie, 1 pareggio). Dall’altra parte, Ludovic Blas ha portato il Nantes alla vittoria in tutte e tre le sue ultime trasferte, inclusa l’ultima trasferta di UEFA Europa League (UEL).

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Bonucci, Rugani, Cuadrado, Paredes, Barrenechea, Soulé, Iling Junior, Chiesa, Kean. Indisponibili: Kaio Jorge, Milik, Miretti, Pogba. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Nantes (4-2-3-1): Lafont; Corchia, Castelletto, Girotto, Centonze, Chirivella, Sissoko; Blas, Mollet, Simon; Mohamed. Allenatore Kombouaré. A disposizione in panchina: Descamps, Petric, Victor, Pallois, Hadjam, Traoré, Doucet, Moutoussamy, Manvelyan, Coco, Delort, Guessand. Indisponibili: Ganago, Merlin. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Pinheiro (Portogallo). Assistenti: Jesus, Maia. Quarto uomo: Nobre. VAR: Martines. Assistente VAR: Godinho.

Sequenza in evidenza: tutte e tre le trasferte del Nantes nella stagione 2022/23 di UEL hanno visto un gol tra il 71° e l’80° minuto di gioco.

Dove vedere Juventus-Nantes in TV in chiaro



Juventus-Nantes in tv sarà visibile in chiaro su TV8, a pagamento in diretta su DAZN, visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili, e sui canali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 e 241 satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite).

Come guardare Juventus-Nantes Streaming Gratis



Juventus-Nantes streaming gratis in chiaro sul sito web di TV8 e per gli abbonati con SkyGO NOW e DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Juventus-Nantes Streaming link alternativa Live

Ricordiamo che la partita Juventus-Nantes streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale. Ulteriore alternativa potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet. Sugli account Twitter delle sue squadre e sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport, ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.