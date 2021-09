DIRETTA Inter Real Madrid Streaming TV Alternativa ROJADIRECTA Live, dove vederla Online Gratis.

DIRETTA Inter Real Madrid Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 21:00 ITA di oggi mercoledì 15 settembre 2021: i nerazzurri di Inzaghi sfidano la squadra di Carlo Ancelotti, un mito nel mondo del calcio, nel primo turno della fase a gironi della Champions League 2022-2022.

L’inizio dell’Inter da imbattuta nel difendere il titolo in Serie A (2 vittorie, 1 pareggio) è la preparazione giusta per affrontare il Real Madrid nella fase a gironi della UEFA Champions League (UCL) per la seconda stagione di fila. Vorrà vendicarsi a tutti i costi dopo avere perso entrambe le partite la scorsa stagione, incluso perdere uno scontro diretto casalinga per la prima volta in una rivalità europea di lunga data (7 vittorie, 2 pareggi, 8 sconfitte, in tutte le sedi).

Inter Real Madrid: formazioni e arbitro



Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. Allenatore Inzaghi.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Miguel; Modric, Casemiro, Isco; Asensio, Benzema, Vinicius Junior. Allenatore Ancelotti.

Arbitro: Daniel Siebert (Germania).

Dove Vedere Inter Real Madrid Live Streaming diverso da Rojadirecta

Inter Real Madrid in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights che saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. Live Streaming online gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile al prezzo di 36€ all’anno o 3,99€ al mese. Non ci sono altre alternative per vedere Inter Real Madrid streaming.