DIRETTA REAL MADRID-INTER Streaming TV Alternativa a Rojadirecta Live, dove vederla Online Gratis

Si gioca a partire dalle ore 21:00 ITA di questa sera al Bernabeu di Madrid.I nerazzurri di Inzaghi sfidano la squadra di Carlo Ancelotti, un mito nel mondo del calcio, nell'ultimo turno della fase a gironi della Champions League 2021-2022, con la speranza di poter vincere e ottenere il primo posto in classifica, cosa che permetterebbe loro di andare ai sorteggi degli ottavi come testa di serie.

Real Madrid-Inter: formazioni e arbitro



Ancelotti deve fare a meno di Benzema, uscito per infortunio contro la Real Sociedad e non convocato: nel tridente completato da Asensio e Vinicius Junior può trovare dunque spazio Jovic. Modric e Kroos scudieri di Casemiro in mediana, Alaba al centro della difesa.

Real Madrid (4-3-3) – Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Jovic, Vinicius Junior. Allenatore Carlo Ancelotti.

De Vrij potrebbe stringere i denti e posizionarsi al centro della difesa nerazzurra, completata da Skriniar e Bastoni. Dumfries ancora titolare a destra al posto di Darmian. Davanti spazio al tandem Dzeko-Lautaro.

Inter (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi.

Arbitro: Felix Brych (Germania).

Real Madrid-Inter in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Action (numero 206 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite e 484 del digitale terrestre). La sfida potrà essere seguita anche attraverso l’app di Infinity + disponibile per smart tv, con il servizio (incluso nell’offerta Tim Vision) attivabile al costo di 7,99 € al mese.

Il match del Santiago Bernabeu verrà raccontato, su Mediaset Infinity, da Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. Sky non ha ancora annunciato le voci che racconteranno la sfida di Madrid.

Live Streaming online gratis per gli abbonati attraverso il servizio streaming di Sky Go, fruibile tramite l’app disponibile per pc, smartphone e tablet. Sarà possibile guardare la partita su dispositivi anche grazie all’applicazione di Infinity +, raggiungibile anche da pc semplicemente collegandosi al sito ufficiale dal proprio browser.

L'alternativa è NOW, la piattaforma on demand che consente di assistere alla programmazione di Sky previo acquisto di uno degli abbonamenti proposti.

Real Madrid-Inter, come ci arrivano le due formazioni

Come spiegato bene da FlashScore, sia il Real Madrid che l’Inter si sono qualificate agli ottavi di UEFA Champions League (UCL), ma in questa sfida dell’ultima giornata del Gruppo D ci si gioca la testa del girone, qualificandosi così con lo status di testa di serie e guadagnandosi il diritto di giocare in casa il ritorno degli ottavi di finale. Il Real Madrid è attualmente avanti (4 vittorie, 1 sconfitta) e gli basterà anche un pareggio, mentre l’Inter (3 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta) deve vincere qui se volesse scavalcare i 13 volte campioni d’Europa.

Ciò richiederà un bel po’ di lavoro, continua FlashScore, dato che il Real Madrid è imbattuto da 11 partite consecutive (10 vittorie, 1 pareggio), incluso vincere con un margine di un gol nelle ultime quattro partite casalinghe ufficiali. Tuttavia, ha perso in casa contro lo Sheriff Tiraspol con quello stesso margine nella seconda giornata della UCL, quindi un altro scontro serrato potrebbe arrivare qui, con i ‘Los Blancos’ — che sono solo a due gol di distanza dal loro 600esimo gol in UCL nella competizione vera e propria — che sono riusciti a segnare nelle ultime 13 partite casalinghe di UCL.

Curiosamente, affermano quelli di FlashScore, l’Inter ha giocato 13 partite dall’ultima volta che non è riuscita a segnare (10 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta) dopo la demolizione della Roma per 3-0 sabato scorso. Dopo aver mantenuto la porta inviolata per quattro partite di fila, se la difesa riuscisse a tenere a bada l’attacco del Real Madrid, potrebbe essere l’Inter che cerca di ristabilire gli equilibri in questa rivalità europea di lunga data (7 vittorie, 2 pareggi, 9 sconfitte).

La sconfitta in trasferta contro il Real Madrid durante la fase a gironi della scorsa stagione resta l’unica sconfitta dell’Inter in sei trasferte di UCL, e se volesse riuscire a vendicarsi per quella sconfitta per 3-2 nello scontro diretto potrebbero segnare nel finale, dato che sette (64%) dei gol segnati in quella sequenza sono arrivati dopo il 65° minuto di gioco.

Giocatori da tenere d’occhio: Vinícius Júnior del Real Madrid potrebbe essere un uomo da tenere d’occhio, dato che ha segnato gol nel secondo tempo in tre delle ultime cinque partite della sua squadra, in particolare se Hakan Çalhanoğlu, che ha segnato il gol di apertura in tutte e tre le ultime trasferte dell’Inter, riuscisse a segnare per primo anche stavolta.

Statistica in evidenza: l’Inter non vince una partita della fase a gironi della sesta giornata di UCL da dicembre 2009 (da allora 2 pareggi, 3 sconfitte). La stessa stagione in cui vinse l’ultima volta la UCL.