DIRETTA JUVENTUS-MALMOE Streaming TV Alternativa a ROJADIRECTA Live, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Juventus-Malmoe Streaming Live invece di Rojadirecta. La squadra di Massimiliano Allegri gioca all’Allianz Stadium l’ultima partita del girone di Champions League: obiettivo vincere e sperare in un passo falso del Chelsea per qualificarsi agli ottavi come prima classificata.

Il Chelsea è a pari punti con la Juventus, ma davanti in virtù del 4-0 inflitto ai bianconeri a Londra, contro l’1-0 subito a Torino. Se i campioni d’Europa in carica dovessero incappare in un passo falso a San Pietroburgo, allora la squadra di Allegri potrebbe riprendersi il primo posto del girone.

Juventus-Malmoe: formazioni e arbitro



Juventus (3-5-2): Perin; Rugani, Bonucci, De Ligt; Bernardeschi, Bentancur, Arthur, Rabiot, Alex Sandro; Dybala, Morata. Allenatore Allegri. A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, Cuadrado, De Winter, Locatelli, Miretti, De Graca. Indisponibili: Chiesa, Danilo, Kulusevski, McKennie, Ramsey, Kean, Lu. Pellegrini (fuori lista), Kaio Jorge (fuori lista). Squalificati: nessuno. Diffidati: Cuadrado.

Malmoe (4-4-2): I Diawara; E Larsson, Ahmedhodzic, Brorsson, Moisander; Birmancevic, Rakip, A Christiansen, Rieks; Colak, Berget. Allenatore Tomasson. A disposizione in panchina: Ellborg, Eile, Olsson, Innocent, Bjorqvist, Nalic, Gwargis, Sergio Pena, Nanasi, Abubakari. Indisponibili: Dahlin, Beijmo, Lewici. Squalificati: nessuno. Diffidati: Brosson, Larsson, Nielsen.

Arbitro: Irfan Peljto (Bosnia). Assistenti: Beljo, Ibrisimbegovic (Bosnia). Quarto uomo: Gigovic (Bosnia). Var: Martinez Munuera (Spagna). Assistente Var: Hernandez (Spagna).

Dove Vedere Juventus-Malmoe in diretta tv diverso da Rojadirecta

Juventus-Malmoe di Champions League viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 252 Satellite), ma non in chiaro su Canale 5 (Mediaset) come successo nella partita di andata. Mediaset trasmetterà in diretta streaming la partita attraverso il servizio a pagamento di Infinity+.

Dove Vedere Juventus-Malmoe in Streaming alternativo a Rojadirecta

Streaming gratis online per gli abbonati mediante Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky. Acquistando il pacchetto Sport sarà possibile seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Non ci sono altre alternative per vedere Juventus-Malmoe streaming.