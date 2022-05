DIRETTA INTER-EMPOLI Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla Online Gratis Serie A

DIRETTA Inter-Empoli Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 18:45 di oggi Inter-Empoli valida per la 36a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022, 17° turno del girone di ritorno, 3 giornate al termine. Inter seconda in classifica a -2 dalla capolista Milan.

L’Inter è sopravvissuta agli ultimi 20 minuti di tensione guadagnando una vittoria cruciale per 2-1 l’ultima volta contro l’Udinese, riprendendosi contestualmente dalla dolorosa sconfitta per 2-1 di quattro giorni prima contro il Bologna.

I ‘Nerazzurri’ sono a due punti dal Milan nella corsa al titolo in Serie A e possono riportarsi in testa per un paio di giorni vincendo questo scontro con l’Empoli, squadra contro cui l’Inter è imbattuta da aprile 2006.

L’allenatore Simone Inzaghi vorrà che la sua squadra si concentri sul fare il classico “passo dopo passo” mentre cercherà di far contare il vantaggio casalingo di San Siro in questa pulsante lotta per il titolo. L’Inter sembra in buona forma per vincere oggi al “Giuseppe Meazza” di San Siro, dato che non solo ha vinto nove scontri diretti casalinghi consecutivi, ma ha anche ottenuto quattro vittorie nelle ultime cinque partite casalinghe. Quindi gli uomini di Inzaghi dovrebbero essere fiduciosi di guadagnare i tre punti contro l’Empoli. Tutte e quattro quelle vittorie hanno visto l’Inter segnare il gol di apertura non più tardi del 30° minuto, ed iniziare di nuovo bene probabilmente allenterà la tensione a San Siro.

Le formazioni di Inter-Empoli scelte da noi

Le formazioni di Inter-Empoli scelte da noi



Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, Ranocchia, Darmian, D’Ambrosio, Gosens, Gagliardini, Vidal, Vecino, Dzeko, Sanchez, Caicedo.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; La Mantia, Pinamonti. Allenatore Andreazzoli. A disposizione in panchina: Ujkani, Furlan, Ismajli, Viti, Cacace, Fazzini, Baldanzi, Stulac, Benassi, Henderson, Di Francesco, Cutrone.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo. Guardalinee: Berti e Galetto. 4° Uomo: Marini. VAR: Banti. Assistente VAR: Zufferli.

Inter ed Empoli non hanno mai pareggiato in casa dei nerazzurri in Serie A: 12 i successi lombardi contro l’unico degli azzurri, arrivato il 18 gennaio 2004 grazie alla rete in extremis di Tommaso Rocchi.

Dove vedere Inter-Empoli in Diretta TV

Inter-Empoli da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili, oltre che su console di gioco Xbox e PlayStation e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

Inter-Empoli Live Streaming

Inter-Empoli streaming sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com), piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Inoltre, sarà possibile seguire la diretta testuale di Inter-Empoli su Gazzetta.it che noi preferiamo al posto di molte altre testate giornalistiche sportive.

