DIRETTA Inter-Empoli Streaming Gratis Alternativa a Roja Directa TV, dove vederla

Inter-Empoli streaming con DAZN (alternative e opzioni a Rojadirecta TV). La partita tra Inter ed Empoli chiuderà il girone d’andata di nerazzurri e azzurri: appuntamento al Giuseppe Meazza di San Siro in Milano oggi lunedì 23 gennaio 2023 alle ore 20:45. Penultimo match del 19esimo turno, con Lazio-Milan prevista domani martedì alla stessa ora. L’Inter ha vinto tutte le ultime nove gare di Serie A contro l’Empoli, con un punteggio aggregato di 20-7; in generale, l’ultimo successo della formazione toscana contro i nerazzurri risale al 30 aprile 2006, 1-0 con un’autorete di Marco Materazzi. Di seguito formazioni e come guardare Inter-Empoli Streaming Gratis invece di Roja Directa Club Live.

Le probabili formazioni di Inter-Empoli streaming

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martinez. Allenatore Inzaghi. A disposizione in panchina: Cordaz, Brazao, De Vrij, D’Ambrosio, Dumfries, Gosens, Bellanova, Zanotti, Gagliardini, Asllani, Carboni, Curatolo, Correa, Lukaku. Indisponibili: Brozovic, Dalbert, Handanovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Barella, Inzaghi.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Henderson, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. Allenatore Zanetti. A disposizione in panchina: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, Stojanovic, Degl’Innocenti, Haas, Bajrami, Ekong, Fazzini, Pjaca, Cambiaghi. Indisponibili: Destro, Tonelli, Ismajli, Grassi. Squalificati: Marin. Diffidati: Henderson.

Arbitro: Rapuano di Rimini. Guardalinee: Berti e Scarpa. Quarto uomo: Marcenaro. VAR: Banti. Assistente VAR: Fourneau.

Dove vedere Inter-Empoli in TV

Inter-Empoli in tv sarà visibile in diretta con i canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite), e con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale.

Inter-Empoli streaming con il servizio a pagamento online Sky Go e DAZN: ci si collega al sito ufficiale della piattaforma da pc fisso o aprire l’app da dispositivo mobile come smarthpone e tablet. Fondamentale è avere un abbonamento attivo. Il pre-partita di Inter-Empoli live inizia 60 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.

Inter-Empoli streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand. Sul sito TuttoSport potete seguire la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Dopo avere difeso con successo la Supercoppa vincendo per 3-0 contro gli acerrimi rivali dell’AC Milan mercoledì, l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha dichiarato “non ci fermeremo”, mentre l’Inter cercherà di recuperare i punti sul Napoli capolista. Realisticamente, però, i ‘Nerazzurri’ sono bloccati più in una battaglia tra le prime quattro che in una corsa al titolo, mentre puntano a migliorare la loro sequenza impressionante recente di dieci partite di campionato (8 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta) che è andata in qualche modo a compensare l’inizio stagionale lento.

Giocare in casa potrebbe andare a vantaggio dell’Inter che punta a prolungare la sua sequenza da imbattuta nel 2023 (4 vittorie, 1 pareggio), con la squadra di Inzaghi che ha vinto otto delle nove partite casalinghe stagionali in campionato (1 sconfitta), incluse le ultime cinque. L’arrivo dell’Empoli potrebbe ulteriormente alimentare tali speranze, dato che l’Inter ha vinto gli ultimi nove scontri diretti in tutte le sedi in Serie A, perdendo solo uno dei 14 scontri diretti casalinghi precedenti nella massima serie (13 vittorie).

Quel record potrebbe intimidire l’Empoli a metà classifica, anche se arriva qui dopo essere rimasto imbattuto per quattro partite (2 vittorie, 2 pareggi), conclusa dalla vittoria per 1-0 nell’ultima partita contro la Sampdoria. La possibilità di fermare la sequenza di sconfitte contro l’Inter ha quindi un ulteriore incentivo, in quanto l’Empoli potrebbe ora vincere partite consecutive di Serie A per la prima volta da dicembre 2021, e potrebbe persino mantenere la porta inviolata in partite consecutive nella massima serie dopo cinque anni in cui non è riuscito a farlo.

Le prestazioni scarse dell’Empoli in trasferta sollevano tuttavia diversi dubbi sulle sue capacità di farcela, dato che la squadra ospite ha vinto una sola trasferta in questa stagione di campionato (5 pareggi, 3 sconfitte) mantenendo la porta inviolata una sola volta. Ad ogni modo, potrebbero esserci diverse azioni in attacco, poiché tre delle ultime quattro trasferte dell’Empoli in campionato hanno visto il gol di apertura nei primi dieci minuti di gioco.