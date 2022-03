DIRETTA Fiorentina-Juventus Coppa Italia Streaming Alternativa TV Live, dove vederla Gratis Online

Fiorentina-Juventus Streaming Gratis Diretta TV (senza Rojadirecta perchè è illegale in Italia). Sale l’attesa per la supersfida tra Fiorentina e Juventus valida per l’andata della semifinale di Coppa Italia. Sarà uno stadio Franchi di Firenze infuocato quello che alle 21 italiane accoglierà l’ingresso delle due squadre e il ritorno da avversario di Dusan Vlahovic. Tutta da guardare quindi la diretta streaming Fiorentina-Juventus, partita di calcio delle 21 italiane di oggi mercoledì 2 marzo 2022.

Fiorentina-Juventus da vedere in diretta tv sarà trasmessa in esclusiva e in chiaro su Canale 5 di Mediaset, con telecronaca di Riccardo Trevisani e commento tecnico di Massimo Paganin.

Fiorentina-Juventus sarà disponibile per tutti con Mediaset che propone due opzioni: Mediaset Infinity, al quale ci si potrà collegare scaricando l’app o collegandosi al sito ufficiale, oppure con il sito Sportmediaset.it. Non ci sono altre alternative per vedere Fiorentina-Juventus streaming.

Fiorentina (4-3-3): P. Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Piatek, Sottil. Allenatore: Italiano. A disposizione in panchina: Dragowski, Rosati, Terzic, Venuti, Frison, Duncan, Amrabat, Maleh, Callejon, Ikoné, Saponara, Cabral.

Juventus (3-5-2): Perin; Danilo, De Ligt, De Sciglio; Aké, Locatelli, Arthur, Rabiot, L. Pellegrini; Vlahovic, Morata. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Bonucci, Stramaccioni, Cuadrado, Miretti, Soulé, Kean.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Guardalinee: Carbone e Lo Cicero. Quarto Uomo: Marinelli. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Ranghetti.

Ricordiamo che la partita Fiorentina-Juventus Rojadirecta TV in italiano, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.

Ulteriore alternativa per vedere Fiorentina-Juventus streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media internet.