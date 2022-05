Fiorentina-Juventus Streaming Live Alternativa TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Fiorentina-Juventus Streaming Live invece di Rojadirecta. Il kickoff del match della 38a e ultima giornata di Serie A TIM, è in programma questa sera sabato 21 maggio 2022 alle 20:45 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze. Di seguito subito le probabili formazioni di Fiorentina-Juventus:

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat, Bonaventura; Saponara, Cabral, Gonzalez. Allenatore: Italiano. A disposizione in panchina: Dragowski, Venuti, Terzic, Nastasic, M.Quarta, Torreira, Callejon, Ikoné, Munteanu, Kokorin, Rosati, Piatek.

Juventus (3-5-2): Perin; Bonucci, Chiellini, De Ligt; Bernardeschi, Rabiot, Miretti, Locatelli, Alex Sandro; Kean, Paulo Dybala. Allenatore: Max Allegri. A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Pellegrini, McKennie, Zakaria, Arthur, Aké, Cuadrado, Morata, Vlahovic.

Arbitro: Daniele Chiffi. Assistenti: Carbone-Longo. IV Uomo: Giua. VAR: Guida. Assistente VAR: Massimi.

Senza più la possibilità di vincere un trofeo per la prima volta in 11 stagioni, la Juventus concluderà la stagione al quarto posto con il suo quantitativo più basso di punti dal 2010/11. Tuttavia, la dirigenza del club sta ora già preparandosi alla prossima stagione, avendo già contattato Paul Pogba ed Ángel Di María, dopo i commoventi addii casalinghi di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala lunedì sera (pareggio per 2-2 contro la Lazio).

Dove vedere Fiorentina-Juventus in Diretta TV alternativa a Rojadirecta



Fiorentina-Juventus da vedere in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Fiorentina-Juventus in televisione anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Il pre-partita di Fiorentina-Juventus live inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.

Fiorentina-Juventus Streaming link diverso da Rojadirecta Live

Fiorentina-Juventus streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Fiorentina-Juventus streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

Non ci sono altre alternative per vedere Fiorentina-Juventus streaming.