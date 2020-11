DIRETTA ATALANTA VERONA Streaming alternativa a ROJADIRECTA Live Video Gratis Oggi, dove vederla

Tutto pronto per vedere Atalanta Verona streaming link alternativo a Rojadirecta. Si gioca oggi sabato 28 novembre 2020 con fischio d’inizioalle ore 20:45. Partita valida per la 9a giornata di Serie A di calcio: sfida numero 41 tra le due squadre. L’Atalanta in casa non vince in campionato dal 4 ottobre (5-2 al Cagliari). Previsto turnover nell’Atalanta, fresca dello storico 2-0 di Anfield Road contro il Liverpool.

Atalanta Verona in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky) per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Pochi minuti dopo la fine della gara, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con DAZN (link www.dazn.com), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Ricordiamo che la partita in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web.

Le probabili formazioni di Atalanta Verona:

ATALANTA (3-4-1-2) probabile formazione: Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Mojica; Gomez; Muriel, Zapata. Allenatore: Gasperini.

VERONA (3-4-2-1) probabile formazione: Silvestri; Ceccherini, Cetin, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Veloso, Di Marco; Barak, Zaccagni; Di Carmine. Allenatore: Juric.