DIRETTA Benevento JUVENTUS Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta Live, dove vedere Video TV Online

Benevento Juventus streaming e diretta video a partire dalle ore 18:00 di oggi con i servizi digitali: su Sky o DAZN? Match valido per la 8a giornata di Serie A. Gli attuali allenatori di Benevento e Juventus, rispettivamente Filippo Inzaghi e Andrea Pirlo, hanno giocato 156 incontri di Serie A da compagni di squadra al Milan. Da avversari si sono sfidati quattro volte nella competizione (la più recente in Juventus-Brescia nell’aprile 2001), l’ex attaccante è rimasto imbattuto (2V, 2N).

Il Benevento ha segnato in entrambe le sfide di Serie A contro la Juventus, ottenendo tuttavia zero punti (due sconfitte su due). Scopri dove vedere Benevento Juventus streaming gratis.

Le formazioni che probabilmente vedremo in campo oggi:

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Improta; Lapadula. Allenatore Filippo Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Dabo, Foulon, Iago Falque, Letizia, Tuia.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Alvaro Morata, Paulo Dybala. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Buffon, Chiellini, Demiral, CR7 Cristiano Ronaldo.

Benevento Juventus in diretta tv con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre)

La Juventus ha vinto solo una delle ultime otto trasferte di Serie A (4N, 3P): 4-1 contro lo Spezia – inoltre ha subito gol in tutte le ultime nove (17 nel periodo, 1,9 di media). Era dalla 32ª giornata dello scorso campionato che la Juventus non chiudeva un turno di Serie A con la miglior difesa del torneo in solitaria (solo sei reti subite finora). I bianconeri non tengono la porta inviolata in due match consecutivi nella competizione da giugno 2020 (tre in quell’occasione).

Benevento Juventus streaming disponibile con Sky Go, tra i servizi on-demand per seguire le partite di calcio streaming su dispositivi mobili. Per i non abbonati il servizio è disponibile con Now TV.

