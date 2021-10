Serie TV Amazon Original With Love: debutterà il 17 dicembre su Prime Video

CULVER CITY, California – 5 ottobre 2021 – La prima stagione della romantic comedy With Love debutterà su Prime Video il 17 dicembre. Da oggi sono disponibili le prime immagini della serie Amazon Original in cinque episodi che sarà disponibile in esclusiva in più di 240 Paesi e territori nel mondo.

With Love, i cui episodi durano un’ora ciascuno, è una romantic comedy scritta e creata da Gloria Calderón Kellett. La storia narra le vicende dei Fratelli Diaz, Lily e Jorge, alla ricerca dell’amore e di uno scopo nella vita. I cinque episodi, che si svolge ognuno durante una diversa festività dell’anno, seguono Lily, Jorge e la famiglia Diaz nel corso di 12 mesi tra gli alti e i bassi della vita nei giorni più importanti dell’anno.

La serie vede protagonisti Emeraude Toubia nei panni di Lily Diaz, Mark Indelicato nel ruolo di Jorge Diaz Jr., Rome Flynn nei panni di Santiago Zayas, Desmond Chiam nel ruolo di Nick Zhao, Vincent Rodriguez nei panni di Henry, Isis King nel ruolo di Sol Perez, Todd Grinnell nei panni di Dr Miles Murphy, Constance Marie nel ruolo di Beatriz Diaz e Benito Martinez nei panni di Jorge Diaz Sr.

With Love è creata da Gloria Calderón Kellett, che ne è anche executive producer, e prodotta dalla sua casa di produzione, la GloNation, e da Amazon Studios.

