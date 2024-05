Real Madrid Bayern Monaco: La Battaglia per la Finale di UEFA Champions League

Dove vedere Real Madrid Bayern Monaco streaming live e video tv online

L’atteso match di ritorno della semifinale di UEFA Champions League tra Real Madrid e Bayern Monaco sarà trasmesso esclusivamente su Prime Video il prossimo mercoledì 8 maggio. Dopo il pareggio nell’incontro di andata con il risultato di 2-2, ci si prepara per una gara intensa, con entrambe le squadre determinate a conquistare l’accesso alla finale. I tedeschi, sotto la guida di Thomas Tuchel, dovranno dare il massimo per superare i padroni di casa allenati da Carlo Ancelotti.

La Squadra di Commentatori e la Copertura Live

La diretta sarà condotta da Giulia Mizzoni, affiancata da Clarence Seedorf, Luca Toni e Claudio Marchisio.

La telecronaca di Real Madrid – Bayern Monaco sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con gli inviati a bordocampo Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato. Nella VAR Room di Prime Video sarà presente Gianpaolo Calvarese. Dopo il match, alle 23:15, verrà trasmesso l’Highlights Show con i gol delle semifinali. In studio per analizzare gli eventi ci saranno Marco Cattaneo, Julio Cesar e Cristian Brocchi.

Tecnologia e Interattività per gli Appassionati

Su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV tramite Fire TV Stick, sarà attiva la funzionalità X Ray, che fornirà statistiche in tempo reale (fornite da Opta), momenti salienti del match e formazioni delle squadre. Inoltre, saranno disponibili le funzionalità tecnologiche Recap Rapido, che consente di rivedere rapidamente i gol segnati fino a quel momento, e Momenti Chiave, che permette di tornare rapidamente ai momenti salienti del match.

Accesso agli Highlights tramite Alexa e Prime Video

Gli highlights delle partite saranno disponibili tramite la skill “Prime Video UEFA Champions League Highlights” dedicata alla competizione. Su dispositivi con integrazione Alexa dotati di schermo e su Fire TV Stick sarà possibile rivedere gli highlights semplicemente usando comandi vocali. Le migliori azioni dei match in esclusiva Prime Video saranno disponibili post partita e riproducibili sempre. Per gli altri match, gli highlights saranno riproducibili fino alle 23:59 del giovedì.

Come Accedere alla Partita

Match e show post-partita con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand su Prime Video, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. I clienti Prime in Italia possono accedere alle partite della UEFA Champions League tramite l’app di Prime Video disponibile su una vasta gamma di dispositivi, tra cui smart TV, dispositivi mobili, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online. Per maggiori informazioni sulla compatibilità dei dispositivi, è possibile visitare il sito: primevideo.com. I non clienti Prime possono provare gratuitamente il servizio per 30 giorni su amazon.it/prime.