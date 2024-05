PYUSD: La Stablecoin di PayPal Sfiora i 327 Milioni di Dollari di Capitalizzazione

Punti salienti:

È un token sviluppato su Ethereum che mantiene la stessa valuta del dollaro USA .

che mantiene la stessa valuta del . PayPal ha stabilito accordi che incentivano l’utilizzo di PYUSD.

La capitalizzazione di mercato di PYUSD, la stablecoin emessa da PayPal, ha raggiunto un nuovo picco: 327 milioni di dollari (USD). Così, PYUSD rafforza la sua posizione tra le stablecoin più capitalizzate a soli nove mesi dalla sua introduzione.

Attualmente è al settimo posto.

Per comprendere il significato di questa notizia, bisogna sapere che la capitalizzazione di mercato di un asset finanziario è il totale del valore di tutte le sue unità.

In caso di stablecoin come PYUSD, ogni unità ha sempre un valore di 1 dollaro. Quindi, se la capitalizzazione di mercato cresce o diminuisce, significa che l’azienda emittente (PayPal in questo caso) crea o distrugge monete, a seconda delle necessità commerciali.

Questo risultato è stato ottenuto grazie a varie collaborazioni che mirano ad aumentare l’uso della stablecoin e il commercio di criptovalute tramite PayPal. L’ultima è l’integrazione con MoonPay, che consente l’acquisto di oltre 110 criptoattività utilizzando PayPal.

Il cofondatore e CEO di MoonPay ha commentato l’aumento del successo delle transazioni attraverso PayPal, sottolineando la sua importanza nell’ecosistema. Analogamente, il CEO di Triple-A, che ha aggiunto il supporto per PYUSD tre settimane fa, ha notato la capacità di PayPal di raggiungere molti consumatori contemporaneamente.

Con oltre 400 milioni di utenti attivi, PayPal facilita l’accesso a PYUSD e la sua integrazione con altre piattaforme.

PayPal continua a cercare nuove alleanze nell’ecosistema delle criptovalute. Queste collaborazioni, insieme ad altre come quella con Morpho per offrire rendimenti sui depositi di stablecoin, potrebbero continuare a sostenere la capitalizzazione di PYUSD.