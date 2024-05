Prime Video annuncia il Documentario su Roger Federer: Gli ultimi dodici giorni

Prime Video ha dato il via all’attesa con l’annuncio ufficiale della data di uscita e la pubblicazione del teaser trailer del documentario “Federer: Gli ultimi dodici giorni“. Questo film racconterà in modo intimo e coinvolgente gli ultimi 12 giorni della straordinaria carriera tennistica di Roger Federer. Con un debutto in esclusiva su Prime Video il 20 giugno, il documentario sarà disponibile in oltre 240 paesi e territori in tutto il mondo. Questo nuovo aggiornamento si rivela un’ulteriore attrazione per i clienti Amazon Prime, che in Italia possono godere di spedizioni rapide, offerte esclusive e un vasto catalogo di intrattenimento, incluso Prime Video, il tutto con un unico abbonamento annuale di €49,90 o mensile di €4,99.

Un ritratto intimo di Roger Federer

Diretto dal regista premio Oscar Asif Kapadia insieme al co-regista Joe Sabia, “Federer: Gli ultimi dodici giorni” promette di offrire uno sguardo senza precedenti nell’ultimo capitolo della carriera sportiva di Roger Federer. Originariamente concepito come un video casalingo non destinato alla visione pubblica, il film presenta Federer nel suo momento più vulnerabile e autentico, mentre si prepara a congedarsi dal mondo dello sport e dai fan che hanno plasmato la sua vita negli ultimi vent’anni. Arricchito dalle interviste con i leggendari rivali e amici intimi come Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray, il documentario offre una prospettiva unica sulla relazione tra queste stelle dello sport.

Prime Video Sports presenta: Federer oltre il tennis

“Federer: Gli ultimi dodici giorni” è una produzione firmata Lafcadia Productions e rappresenta una nuova iniziativa di Prime Video Sports. Il film, prodotto da Asif Kapadia e George Chignell e diretto dallo stesso Kapadia insieme a Joe Sabia, si propone di andare oltre il campo da tennis per esplorare la vita e la leggenda di uno dei più grandi atleti della storia.

Il futuro di Roger Federer dopo il ritiro

Con il ritiro di Roger Federer dall’agonismo, molti si chiedono qual sarà il suo futuro. Oltre a essere un’opportunità per i fan di rivivere i momenti salienti della sua carriera, “Federer: Gli ultimi dodici giorni” potrebbe gettare luce su quali siano i prossimi passi dell’iconico tennista svizzero. Sebbene il tennis abbia rappresentato una parte significativa della sua vita, Federer ha dimostrato interessi e impegni al di fuori del campo, il che fa sorgere domande su quali siano le sue aspirazioni future e il suo contributo al mondo dello sport e oltre.

Con l’annuncio di “Federer: Gli ultimi dodici giorni“, Prime Video conferma il suo impegno nel fornire ai suoi abbonati contenuti di alta qualità e rilevanti. Mentre i fan del tennis aspettano con impazienza il debutto del documentario, il mondo intero si prepara a celebrare e commemorare la straordinaria carriera di uno dei più grandi campioni di tutti i tempi.