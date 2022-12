Marocco-Francia Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta: guardala su RaiPlay e Diretta Rai 1

Marocco-Francia streaming alternative e opzioni differenti a Rojadirecta TV. Prima semifinale del mondiale di calcio 2022: si giocherà oggi mercoledì 14 dicembre 2022 alle ore 20:00 italiane allo stadio Al Bayt di Doha. Chi passa il turno affronterà in finale l’Argentina che ieri sera ha battuto la Croazia. Scopriamo insieme dove faranno vedere Marocco-Francia streaming gratis e tv.

Qualunque cosa dovesse accadere d’ora in avanti, resterà il fatto che il Marocco ha fatto la storia ai Mondiali per il suo continente, diventando il primo Paese in assoluto di tutta l’Africa a raggiungere la semifinale di un Mondiale.

Il Marocco ha già superato due giganti del calcio europeo durante la fase ad eliminazione diretta, battendo la Spagna ai rigori prima di vincere per 1-0 il quarto di finale combattuto in cui ha eliminato il Portogallo, due risultati che hanno portato l’allenatore Walid Regragui a definire il Marocco come “il Rocky di questo Mondiale”.

Quel riferimento ai film con Sylvester Stallone sembra una valutazione equa, considerando il fatto che il Marocco era sfavorito prima di giocare in quattro delle sue cinque partite in questa edizione dei Mondiali, con quell’unica partita in cui non lo era che ha visto la vittoria per 2-1 contro il Canada.

Il gioco difensivo solido e l’ottima gestione del gioco sono stati i tratti distintivi del Marocco e della sua storia così improbabile per quanto riguarda il suo successo in questo torneo, un’affermazione supportata dal fatto che nessun giocatore degli avversari contro cui si è scontrato è riuscito a fare gol contro il Marocco in tutte e nove le sue ultime partite contro altre Nazionali.

Le probabili formazioni di Marocco-Francia streaming

Francia (4-2-3-1): Llloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud. CT Dieder Deschamps. A disposizione in panchina: Mandanda, Areola, Disasi, Konate, Pavard, Sliba, Fofana, Camavinga, Veretout, Guendouzi, Coman, Kolo Muani, Thuram. Indisponibili: Lucas Hernandez. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Marocco (4-1-4-1): Bono; Hakimi, Saiss, Aguero, Attyat Allah; Amrabat; Ziyech, Ounahi, Amallah, Boufal; En-Nesyri. CT Walid Regragui. A disposizione in panchina: Munir, Reda Tagnaouti, Benoun, Dari, El Yamiq, Mazraoui, Jabrane, Sabiri, Chair, El Khannouss, Abde, Zaroury, Aboukhal, Hamdallah. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Cheddira. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Ramos (Messico). Guardalinee: Morin-Hernandez (Messico). IV Uomo: Valenzuela (Venezuela). VAR: Fischer (Canada). Assistente VAR: Gallo (Colombia).

Marocco-Francia in TV su Rai 1



Marocco-Francia in tv in chiaro con Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) al numero 1 del digitale terrestre. Fischio d’inizio alle ore 20:00 di oggi mercoledì 14 dicembre 2022. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Marocco-Francia Streaming Gratis con Rai Play invece di Rojadirecta Online



Marocco-Francia streaming con il servizio gratis di Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Il pre-partita di Marocco-Francia live inizia 60 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.

Marocco-Francia Streaming link alternativa a Roja directa Live

Ricordiamo che la partita Marocco-Francia streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN. Sul sito di Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Ulteriore alternativa per vedere Marocco-Francia streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.