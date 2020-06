Inter-Sassuolo Streaming Online, dove vederla in Diretta Video Highlights

Inter Sassuolo streaming con Sky (senza Rojadirecta perchè è illegale in Italia). Si gioca a partire dalle ore 19:30 di oggi mercoledì 24 giugno 2020, per la 27a giornata di Serie A.

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha vinto tutte e tre le sfide da allenatore contro il Sassuolo in Serie A, con un punteggio complessivo di 11-4. La sua squadra ha sempre segnato almeno tre reti in questi incontri. Tra i giocatori attualmente nella rosa dell’Inter, Antonio Candreva è quello che ha realizzato più gol al Sassuolo in Serie A: tre reti contro i neroverdi, la più recente tuttavia nel dicembre 2016 (1284 giorni di distanza da questo match).

Inter Sassuolo sarà visibile con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Inter Sassuolo Streaming Gratis, le probabili formazioni.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Gagliardini, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Brozovic, Sensi, Vecino.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, G. Ferrari, Chiriches, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traore, Boga; Caputo. Allenatore De Zerbi. Squalificati: Marlon. Indisponibili: Romagna, Toljan.