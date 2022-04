DIRETTA Milan-Genoa Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla Online Gratis Serie A

DIRETTA Milan-Genoa Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 21:00 di oggi venerdì 15 aprile 2022 Milan-Genoa per la 33esima giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022, 14° turno del girone di ritorno, sei giornate al termine.

I pareggi consecutivi a reti bianche (0-0) in Serie A per la prima volta dal 2018 (e contro gli stessi avversari tra l’altro) hanno mantenuto il Milan in cima alla classifica (68 punti), ma non di molto (+2 sull’Inter prima dell’inizio di questo 33esimo turno), ed ha creato ben poche occasioni da gol contro il Torino. Con la sconfitta del Napoli e la vittoria dell’Inter, la corsa al titolo si è ora riaperta, con l’allenatore del Milan Stefano Pioli che si aspetta ulteriori colpi di scena: “Potrebbe succedere di nuovo di tutto”, ha detto prima dell’inizio della partita.

Di seguito subito le probabili formazioni di Milan-Genoa e poi andiamo a scoprire dove vedere Milan-Genoa streaming gratis alternativa a Rojadirecta.

Le formazioni di Milan-Genoa

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Toure, Gabbia, Bakayoko, Krunic, Brahim Diaz, Messias, Maldini, Rebic, Lazetic. Indisponibili: Kjaer, Florenzi, Romagnoli, Castillejo, Ibrahimovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Romagnoli, Diaz.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Maksimovic, Vasquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Melegoni, Portanova; Destro. Allenatore: Blessin.

A disposizione in panchina: Semper, Frendrup, Criscito, Bani, Calafiori, Masiello, Ghiglione, Amiri, Yeboah, Piccoli, Galdames, Gudmundsson. Indisponibili: Buksa, Cambiaso, Czyborra, Rovella, Vanheusden. Squalificati: nessuno. Diffidati: Portanova.

Arbitro: Chiffi di Padova. Guardalinee: Bottegoni e Vecchi. Quarto uomo: Rapuano. VAR: Orsato. Assistente VAR: Passeri.

Dove vedere Milan-Genoa in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Milan-Genoa da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Nel 2022 il Milan ha la seconda miglior difesa nei maggiori cinque campionati europei (sette reti subite in 13 gare), dietro solo al Liverpool (sei in 12 match). I rossoneri occupano invece il 40° posto nel periodo per gol fatti (16).

Milan-Genoa Live Streaming diverso da Rojadirecta

Milan-Genoa Streaming Gratis sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com), piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Inoltre, sarà possibile seguire la diretta testuale di Milan-Genoa su Gazzetta.it che noi preferiamo al posto di molte altre testate giornalistiche sportive.