DIRETTA INTER FIORENTINA Streaming No Rojadirecta Live Video Gratis Oggi, dove vederla

Tutto pronto per vedere Inter Fiorentina streaming alternativo a Rojadirecta. Si gioca oggi mercoledì 22 luglio 2020 con fischio d’inizio della partita, previsto alle ore 21:45, dopo Parma-Napoli delle 19:30. Partita valida per la 35a giornata di Serie A di calcio.

I nerazzurri sono attualmente terzi, a quota 72 punti, frutto di 21 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte, con un ritardo di 8 lunghezze sui rivali della Juventus. I viola occupano invece la 12esima posizione in classifica, con 42 punti e un cammino di 10 successi, 12 pareggi e 12 sconfitte. È netto il dominio statistico dell’Inter negli 81 precedenti fra le due formazioni in Serie A giocatisi in casa dei meneghini: 48 i successi, a fronte di 18 pareggi e 15 affermazioni dei toscani. Gli ultimi 3 incroci al Meazza fra Inter e Fiorentina si sono conclusi tutti con un successo dei padroni di casa.

Dove Vedere Inter Fiorentina Streaming Gratis legale e non con Rojadirecta.



Inter Fiorentina in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Pochi minuti dopo la fine della gara, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky, inoltre, Inter Fiorentina sarà disponibile alla visione in diretta streaming onnline grazie all’app di Sky Go. Ricordiamo che la partita in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web.

Ulteriore alternativa per vedere Inter Fiorentina streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.

Le probabili formazioni di Inter Fiorentina.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godin; Moses, Barella, Brozovic, Biraghi; Eriksen; R. Lukaku, Sanchez. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Sensi, Vecino.

Fiorentina (3-4-3): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery. Allenatore Iachini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Benassi.