DIRETTA PARMA NAPOLI Streaming No Rojadirecta Live Video Gratis Oggi, dove vederla

Tutto pronto per vedere Parma Napoli streaming alternativo a Rojadirecta. Si gioca oggi mercoledì 22 luglio 2020 con fischio d’inizio della partita, previsto alle ore 19:30. Partita valida per la 35a giornata di Serie A di calcio. Il Parma occupa la 14esima posizione in classifica con 40 punti, frutto di 11 successi, 7 pareggi e 16 sconfitte: salvezza virtualmente conquistata, possibilità quindi di andare a stare tra le prime 10 nel caso arrivassero risultati positivi nelle ultime gare. Il Napoli è diventato settimo in classifica (56) dopo la vittoria del Milan di ieri in casa del Sassuolo: rossoneri quinti con 59 punti davanti alla Roma (58) che gioca alle 21:45 in casa della Spal. Napoli comunque già sicuro di partecipare alla prossima Europa League in virtù della conquista della Coppa Italia. E poi è ancora in corsa nell’attuale Champions League…

Parma Napoli in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Pochi minuti dopo la fine della gara, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky, inoltre, Parma Napoli sarà disponibile alla visione in diretta streaming onnline grazie all'app di DAZN.



Le probabili formazioni di Parma Napoli.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho. Allenatore D’Aversa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Cornelius, Scozzarella, Kucka, Bruno Alves, Gagliolo.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: Milik. Indisponibili: Mertens, Younes.