DIRETTA INTER CAGLIARI Streaming in chiaro su Rai Play, come vedere la partita di Coppa Italia

Come vedere Inter Cagliari Streaming Gratis Diretta TV (senza usare Rojadirecta). Tutto pronto a San Siro per guardare in diretta streaming Inter Cagliari, partita di calcio delle 20:45 di oggi martedì 14 gennaio 2020, ottavo di finale di Coppa Italia TIM Cup. La vincente del confronto del Meazza affronterà poi la vincente di Parma-Roma nei quarti di finale del torneo. L’Inter ha vinto 7 volte nella sua storia la Coppa Italia, l’ultima volta nel 2010/11, mentre il Cagliari ha ottenuto come miglior piazzamento un 2° posto nella stagione 1968/69 dietro alla Roma.

Dove Vedere Inter Cagliari Streaming Gratis e Diretta TV.

Inter Cagliari in diretta tv in chiaro con Rai 1 e con la disponibilità della diretta streaming video della partita via internet gratis

Formazioni Inter Cagliari: non solo FantaCalcio.

per tutti con l’app. Il match si può vedere via app per Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Skriniar; Lazaro, Barella, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Lukaku, A Sánchez. Allenatore Antonio Conte.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Walukiewicz, Lykogiannis; Ionita, Oliva, Castro; Nainggolan; Cerri, Simeone. Allenatore Rolando Maran.

Ulteriore alternativa per vedere Inter Cagliari streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati (a parte quelli della Rai) a trasmettere la partita con questi media internet.