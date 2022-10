DIRETTA Empoli-Milan Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla

Empoli-Milan streaming con DAZN (senza Rojadirecta perchè è illegale in Italia). Empoli-Milan, match valido come terzo anticipo della giornata 8 di Serie A 2022/23, si gioca oggi sabato 1° Ottobre 2022 agosto alle ore 20:45:00 italiane, subito dopo Inter-Roma delle 18. Il Milan è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide contro l’Empoli in Serie A (6V, 4N), l’unico successo toscano nel periodo risale al 23 aprile 2017 (2-1 al Meazza con Giovanni Martusciello alla guida). Statistica in evidenza: nove degli ultimi 11 scontri diretti qui disputati hanno visto entrambe le squadre riuscire a segnare, inclusi gli ultimi sei scontri consecutivi.

Le probabili formazioni di Empoli-Milan streaming

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Pjaca; Lammers, Satriano. Allenatore: Zanetti. A disposizione: Perisan, Ujkani, Ekong, Walukiewicz, Bajrami, Cacace, Ebuehi, Baldanzi, Grassi, Henderson, Akpa Akpro, Fazzini, Cambiaghi, Destro. Indisponibili: Tonelli, Ismajli. Squalificati: nessuno.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Pobega, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: Mirante, Jungdal, Dest, Kalulu, Gabbia, Thiaw, Vranckx, Bennacer, Krunic, Brahim Diaz, Adli, Lazetic. Indisponibili: Ibrahimovic, Florenzi, Rebic, Messias, T. Hernandez, Maignan, Origi. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Aureliano di Bologna. Guardalinee: Rossi e Di Gioia. 4° Uomo: Maresca. VAR: Guida. Assistente VAR: Di Martino.

Dove vedere Empoli-Milan in TV

Empoli-Milan in tv sarà visibile in diretta su DAZN. Partita visibile anche con Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

Dove Vedere Empoli-Milan Streaming Gratis



Empoli-Milan streaming con il servizio a pagamento online DAZN, oppure con quello di Sky Go (gratis per gli abbonati) e NOW: ci si collega al sito ufficiale della piattaforma da pc fisso o aprire l’app da dispositivo mobile come smarthpone e tablet. Fondamentale è avere un abbonamento attivo. Il pre-partita di Empoli-Milan live inizia 60 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.

Empoli-Milan Streaming links alternativi

Ricordiamo che la partita Empoli-Milan streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.

Ulteriore alternativa per vedere Empoli-Milan streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.