DIRETTA BRASILE ARGENTINA Streaming Alternativa Gratis con SkyGo

È tempo della finalissima della Copa America 2021, dove Brasile-Argentina cercheranno in diretta streaming la vittoria per affermarsi come campioni. Quindi se non vuoi perderti questo duello, qui ti diciamo dove e a che ora puoi seguire la messa in onda in Italia. La partita si svolgerà allo stadio Maracaná, a Rio de Janeiro, nella notte tra sabato 10 luglio e domenica 11 luglio 2021 a partire dalle ore 1 AM italiane.

Per vari motivi, questo duello segnerà una rottura nella storica rivalità tra i due colossi del calcio sudamericano, che insieme hanno sette titoli mondiali e 23 titoli continentali. Sarà la prima volta che si incontreranno in una finale al leggendario stadio di Rio de Janeiro, dove i locali sono diventati imbattibili nelle partite decisive da quando hanno morso la polvere contro l’Uruguay ai Mondiali del 1950. Gli antecedenti sostengono la condizione del Brasile come favorito. È stato campione delle cinque precedenti edizioni della Copa América in cui è stato ospite: 1919, 1922, 1949, 1989 e 2019.

Dove Vedere Brasile-Argentina Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta

Brasile-Argentina in diretta tv su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 251 satellite), Eleven Sports e LiveNow.

Brasile-Argentina Streaming, formazioni



La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Riccardo Gentile. Ricordiamo che la partita in, offerta attraverso i web links presenti nel sito di, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.

ARGENTINA (4-3-3): Dibu Martinez; Molina, Otamendi, Pezzella, Tagliafico; Rodriguez, Paredes, De Paul; Leo Messi, Lautaro Martinez, Di Maria. Allenatore Lionel Scaloni. In panchina: Armani, Musso, Romero, Acuna, Correa, Papu Gomez, Lisandro Martinez, Martinez Quarta, Montiel, Palacios, Aguero, Nico Gonzalez, Lo Celso.

BRASILE (4-3-3): Ederson; Danilo, Marquinos, Thiago Silva, R Lodi; Casemiro, Fred, Paquetà; Cebolinha, Neymar, Richarlison. Allenatore Tite. In panchina: Alisson, Wéverton, Alex Sandro, Emerson, Fabinho, Firmino, Gabriel Barbosa, Vinicius Junior, Douglas Luiz, Eder Militao, Leo Ortiz, Everton Ribeiro.

ARBITRO: Ostojich (Uruguay). Assistenti guardalinee: Barreiro, Soppi (Uruguay). Quarto uomo: Haro (Perù). VAR: Cunha Soca (Uruguay). Assistente VAR: Fedorczuk (Uruguay).